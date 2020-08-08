شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى: رغبة رمضان صبحى هى الاحتراف الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد المعار في صفوف الأهلي، في الفترة المقبلة قائلا "رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي و نصيحتي للاعب هو الاحتراف من أجل التألق وتحقيق مزيد من النجاح وهي رغبته التي أعلنها سابقا ".

وأوضح إكرامي الشحات خلال تصريحات تلفزيونية بعض الأشخاص التي تشن هجوما على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائلا "الهجوم علي الخطيب ممنهج ولا يتم ممن يطعون انهم من أبناء النادي و أبناء الأهلي الحقيقيين لا يهاجمون الكيان".

وأشار إكرامي الشحات إنه لم يتواصل مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بعد أنباء سرقة فيلاته قائلا "عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلاته و الخطيب أصبح بحال أفضل وأنا حاولت التواصل معه على الهاتف لكنه لم يجيب لذلك عدت فورا من الساحل الشمالي للاطمئنان عليه".

وحرر منذ ساعات قليلة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر.

وكشف مصدر مقرب من محمود الخطيب، أبرز المحتويات المسروقة من منزله فى حى الأشجار بمنطقة السادس من أكتوبر.

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وقال المصدر، "تم سرقة جميع الأجهزة وموبايلات واى بادات وريسيفرات وغيرها من المحتويات التى لم يتم اكتشافها بعد".

وحرر الخطيب محضرا لإثبات الواقعة، بعدما فوجئ وأسرته بسرقه العديد من محتويات منزله فى ٦ أكتوبر بعد عودته من الإجازة الصيفية فى الساحل الشمال، وتقوم النيابة حاليا بمعاينة منزل الخطيب لتحديد هوية الفاعل وتحديد المسروقات بالتحديد.