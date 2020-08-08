المصري: اتحاد الكرة لم يخطرنا بأن العشري كان "موقوفًا" أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، إن اتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي لم تخطر ناديه حول إيقاف مدرب الفريق طارق العشري قبل لقاء الزمالك.

وتواجد طارق العشري على مقاعد البدلاء في فريق المصري البورسعيدي خلال لقاء الزمالك والذي حسمه الفريق الأبيض بهدف دون رد جاء عن طريق المدافع محمود علاء في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر ضمن مباريات مسابقة دوري we المصري.

وأضاف السقا في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح السبت :"الاتحاد المصري لم يخطرنا بإيقاف طارق العشري، والورقة التي حصلنا عليها بشأن الإيقافات سواء من المصري أو الزمالك لم يتواجد بها اسم طارق العشري".

وتابع :"إذا حدث إيقاف طارق العشري بالفعل عندما كان مدربًا لحرس الحدود ولم يتم إخطارنا فهذه مشكلة اتحاد الكرة والمسئولية تقع عليهم".

وأشاد السقا بمدير لجنة المسابقات حسام الزناتي، قائلاً :"مباراة الزمالك تعتبر دولية وليست محلية بسبب النظام الذي وضعه حسام الزناتي قبل المباراة من حيث الاجراءات".

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وتابع :"هذا يدل على وجود نظام من اتحاد الكرة، ولابد من الحفاظ على كادر مثل حسام الزناتي".

وتحدث السقا عن مباراة الزمالك والمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود، كاشفًا :" مستوى الفريق جيد خاصة بعد الرجوع من فترة غياب تصل إلى ثلاثة شهور، الزمالك استغل فرصة من خطأ عكسنا لم نستغل الفرص المتاحة".

وأكمل :"طارق العشري راضٍ عن الفريق ونحن أيضًا كإدارة، الزمالك استغل أنصاف الفرص".

وأنهى :"مباراة حرس الحدود أصعب بسبب تواجد طارق العشري معنا وهو كان مدربًا للفريق سابقًا، وبالتأكيد طارق العشري يعرف جيدًا فريقه السابق حرس الحدود".

جدير بالذكر أن المصري البورسعيدي يحتل الترتيب العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.