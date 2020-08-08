ملف الجمعة.. إقصاء صلاح.. رسالة من مرتضى لتركي وخروج الريال ويوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الجمعة 7 أغسطس:
خاص.. اتحاد الكرة يكشف عن خطوته المقبلة بشأن حكم القمة بين الأهلي والزمالك
إكرامي يكشف رغبة رمضان صبحي.. ورأيه في الهجوم على الخطيب
أول تعليق من زوجة الخطيب على سرقة منزلهما
محمد يونس يتحدث عن كواليس رحيله عن الزمالك.. وعرض الهلال السوداني
هدفا رونالدو لم يشفعا.. ليون يتخطي يوفينتوس ويضرب موعداً أمام سيتي
السيتي يجدد تفوقه على الريال في ليلة أخطاء فاران
مرتضى منصور: على مسؤوليتي سيتم إلغاء عقوبة قمة الدوري
مرتضى منصور يوجه رسالة جديدة لتركي آل الشيخ: تعرف من حملوك على الأعناق
مرتضى منصور: الزمالك يشارك في دوري الإكراه لكننا سننافس على اللقب
"بسبب الإنذارات".. أمير مرتضى يلوح بعقوبات للاعبي الزمالك
اتحاد الكرة: نثق في الحكام.. وليس من حق أي ناد الاعتراض
منافس الزمالك .. حميد أحداد لاعب الشهر في الرجاء
كلوب يتصدر قائمة المرشحين لمدرب الموسم في بريميرليج
خاص.. لاعب أول أغسطس متمسك بالانتقال لبيراميدز
رابطة الدوري الإنجليزي تقصي صلاح من قائمة الأفضل
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