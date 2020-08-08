خاص.. اتحاد الكرة يكشف عن خطوته المقبلة بشأن حكم القمة بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأهلي والزمالك لم يطلبا في أي مخاطبات رسمية حتى الآن استقدام حكام أجانب للقمة المرتقبة بينهما.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم السبت :"اتحاد الكرة هو من سيستقدم حكم أجنبي في مباراة القمة، على الرغم من أن صاحب الأرض هو من يتحمل التكلفة".

وكشف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن اتحاد الكرة سيبدأ من غدًا الأحد مخاطبة الاتحادات من أجل الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة القمة المقبلة.

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وأوضح المصدر، أن لجنة الحكام وضعت شرطًا حول الحكم الأجنبي الذي سيدير القمة وهو أن يكون الطاقم من بلد تطبق تقنية الـ"VAR".

وأنهى، أن الأقرب مخاطبة هولندا والبرتغال وأسبانيا بالإضافة إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي والزمالك في 22 من الشهر الجاري ضمن قمة الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام إنبي ستقام يوم الأحد، في المقابل يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 34 نقطة.