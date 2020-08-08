إكرامي يكشف رغبة رمضان صبحي.. ورأيه في الهجوم على الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، أن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد المعار في صفوف الأهلي، في الفترة المقبلة هي الاستمرار في الاحتراف الأوروبي.
وقال إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان": "رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي".
وأوضح، أنه ينصح رمضان بالاحتراف من أجل التألق وتحقيق مزيد من النجاح وهي رغبته التي أعلنها سابقا.
وانتقل للحديث عن بعض الأشخاص التي تشن هجوما على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وأشار إلى أن الهجوم علي الخطيب ممنهج ولا يتم ممن يطعون انهم من أبناء النادي، مؤكدًا أن أبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون الكيان.
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