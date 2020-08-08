أول تعليق من زوجة الخطيب على سرقة منزلهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

علقت نرفين الخطيب، زوجة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، على سرقة منزلهما مساء اليوم الجمعة.

وكتبت زوجة الخطيب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله على كل شيء، كم الغل والتكسير شيء غريب والتفتيش في كل شبر في البيت، في كل دولاب وفي كل درج وفي كل ورقة.. الحمد لله على كل شيء".

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وأضافت: "الحمد لله بشكر ربنا، كل حد أخد من وقته عشان يطمن علينا، إحنا بفضل الله بخير وبإذن الله نفضل بخير علشان أكيد بعد عناية ربنا وحفظه ورجال الشرطة مستحيل يسيبوا أى مواطن يشعر بعدم الأمان جوه بيته".

وأكمل: "ألف مليون شكر لكل أفراد الشرطة من أصغر رتبة لأكبر رتبة وربنا يحفظ جيشنا وشرطتنا فخر بلادنا".

وأتمت: "كل واحد وواحدة اتصل أو بعتلي ألف شكر لكم، ودي رسالة تطمين للجميع لغاية ما أقدر أرد عليكم بإذن الله".