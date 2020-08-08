طارق العشري مهدد بعقوبات مضاعفة بعد مخالفة قرار إيقافه من اتحاد الكرة

أصبح طارق العشري المدير الفني لفريق المصري مهددًا بمضاعفة عقوبة الإيقاف التي تعرض لها عندما كان مدربًا لفريق حرس الحدود بعد لقاء الزمالك في الدوري.
ووقع اتحاد الكرة عقوبة على العشري بعد لقاء الزمالك والحدود يوم 5 فبراير الماضي بالجولةالـ16 للدوري، نتيجة طرده من جانب الحكم محمد يوسف ورفضه مغادرة الملعب.
وعاقب اتحاد الكرة طارق العشري بالإيقاف 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، وخاض حرس الحدود مباراة واحدة بدون العشري أمامأبو قير للأسمدة، ثم رحل بعدها لتدريب فريق المصري، كما غاب عن لقاء الحدود مع الجونة قبل صدور العقوبة بيوم واحد، الا انه حضر مباراة فريقه أمس أمام الزمالك من الملعب ولم يكمل عقوبته. والجدير بالذكر أن الزمالك فاز على المصري بهدف دون رد ضمن مؤجلات الجولة ال١٤ من بطولة الدوري.
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