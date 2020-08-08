عقد المحاسب عاطف عبد الجابر، رئيس نادي المنيا، والمستشار أحمد عمر ، نائب رئيس النادي والمشرف على فريق كرة القدم، إجتماعاً مساء اليوم مع شديد قناوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بخصوص الاستعدادلعمل الإجراءات الإحترازية ، لعودة التدريبات لاستكمال الموسم الرياضي.
للإطمئنان على عدم إصابة أي من عناصر الفريق بفيروس كورونا، وذلك عصر يوم الثلاثاء ، بفرع النادي بالمنيا الجديدة، وعقب ظهور النتيجة ،تبدأ التدريبات طبقاً للبرنامج الموضوع، من قبل المدير الفني، كما تمت الموافقة على عودة الدكتور محمد دكروري ، مخططاً لأحمال الفريق .
وتقرر عودة اللاعبين من خارج المحافظة وتجمعهم يوم الأثنين القادم، والتجمع لجميع اللاعبين يوم الثلاثاء لإجراء المسحات
كانت هذه تفاصيل خبر نادي المنيا يعلن تفاصيل عمل مسحات الفريق الأول لكرة القدم.. وعودة "دكروري" مخططًا للأحمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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