نادي المنيا يعلن تفاصيل عمل مسحات الفريق الأول لكرة القدم.. وعودة "دكروري" مخططًا للأحمال

عقد المحاسب عاطف عبد الجابر، رئيس نادي المنيا، والمستشار أحمد عمر ، نائب رئيس النادي والمشرف على فريق كرة القدم، إجتماعاً مساء اليوم مع شديد قناوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بخصوص الاستعداد

لعمل الإجراءات الإحترازية ، لعودة التدريبات لاستكمال الموسم الرياضي.



وتقرر عودة اللاعبين من خارج المحافظة وتجمعهم يوم الأثنين القادم، والتجمع لجميع اللاعبين يوم الثلاثاء لإجراء المسحات