حسن مصطفى: شكرا لكرة اليد المصرية.. انتم "قدوة" للعالم

حرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد على تهنئة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة على استئناف المنافسات المحلية وعبر علي سعادته بهذه الخطوة وأكد أنهم بذلك يضربون مثلا للعالم علي قدرتهم علي مواجهة التحديات خلال استعدادهم لتنظيم حدث عالمي كبير وهو بطولة العالم. جاء ذلك خلال خطاب رسمي موقع من رئيس الدولي وموقع بخط يده وقال خلاله نصا : يطيب لى بالأصالة عن نفسى وعن الأخوة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولى لكرة اليد أن نهنئكم والأخوة أعضاء مجلس إدارة اتحادكم الموقر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, وايضاً بمناسبة استئناف النشاط الرياضي في اتحاد كرة اليد المصري رغم كل الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة الكورونا "COVID-19" يده وقال خلاله نصا : يطيب لى بالأصالة عن نفسى وعن الأخوة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولى لكرة اليد أن نهنئكم والأخوة أعضاء مجلس إدارة اتحادكم الموقر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, وايضاً بمناسبة استئناف النشاط الرياضي في اتحاد كرة اليد المصري رغم كل الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة الكورونا "COVID-19"

وتابع: "مما لا شك فيه أن استئناف النشاط الرياضي في هذه الظروف الصعبة قد أكد جدارة اتحادكم, ضارباً مثلاً يحتذى به أمام العالم, ولا سيما في هذا التوقيت الصعب قبل قيام اتحادكم بتنظيم أكبر حدث عالمي في مجال لعبة كرة اليد, و ليثبت ايضاُ قدرة الشباب المصري على مواكبة جميع التحديات و التغلب على جميع الصعوبات مهما كانت شدتها". واختتم: "مع أطيب تمنياتى بمزيد من النجاح لاتحادكم الموقر فى ظل قيادتكم الرشيدة".

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