دوري الأبطال .. يوفنتوس يهزم ليون 2/1 ويودع من ثمن النهائي

تأهل فريق ليون الفرنسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوربا رغم هزيمته أمام يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف ، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم بتورينومن ضمن منافسات دور الـ 16

تقدم ليون بالهدف الأول عن طريق اللاعب ممفيس ديباي في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وتعادل يوفنتوس عن طريق كريستيانو رونالد من

ركلة جزاء ايضا في الدقيقة 43 ، قبل ان يسجل رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة تأهل ليون الى ربع النهائي بأفضلية الأهداف حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليون بهدف دون رد ليصبح مجموع المبارتين 2 / 2 .