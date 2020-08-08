دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد بهدفين ويقصيه من دور الـ16

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما على ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، في إياب دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق

اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة التاسعة من بداية اللقا ، وتعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 28 ، قبل ان يسجل حابرييل خيسوس هدف التقدم للسيتي في الدقيقة 68 ، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بهدفين لهدف.

بهذا الفوز تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الثمانية في دوري ابطال أوروبا بينما ودع ريال مدريد البطولة من دور الستة عشر .

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي بهدفين لهدف ليصبح مجموع المبارتين 4 / 2.