دوري الأبطال.. خيسوس يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك ريال مدريد

تقدم فريق مانشستر سيتي بالهدف الثاني في شباك ضيفه ريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، في إياب دوري الـ 16 من دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا سجل الهدف اللاعب جابريال خيسوس في الدقيقة 68 لتصبح النتيجة تقدم اصحاب الأرض بهدفين لهدف بعدما تقدم رحيم سترلينج بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء . النتيجة تقدم اصحاب الأرض بهدفين لهدف بعدما تقدم رحيم سترلينج بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء . وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي بهدفين لهدف .

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