بيب جوارديولا يطلب تناول العشاء مع زيدان

طلب المدير الفني الإسباني الشهير “بيب جوارديولا” تناول العشاء مع مدرب ريال مدريد وأسطورة كرة القدم الفرنسية “زين الدين زيدان”، عقب انتهاء المواجهة التي جمعتهما في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الجمعة.

ونجح جوارديولا في تجاوز عقبة ريال مدريد وزيدان والترشح إلى ربع النهائي، بفضل الفوز بنفس نتيجة مباراة الذهاب (1/2) على ملعب طيران الاتحاد هذا المساء، ليتأهل بنتيجة 2/4 في مجموع الذهاب والإياب.

ودار حديث بين جوارديولا وزيدان قبل وبعد مباراة اليوم، وتساءلت وسائل الإعلام الإسبانية والإنجليزية عن فحوى هذا الحوار، ويبدو أن جوارديولا صرح ببعض مما دار بينه وبين زيزو لمراسل قناة بي إن سبورت القطرية.

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وقال مراسل بي إن سبورت أثناء الاستوديو التحليلي لمباريات دوري أبطال أوروبا “جوارديولا قال أنه يتمنى تناول العشاء على طاولة واحدة في يوم من الأيام مع زين الدين زيدان، نظرًا لاعجابه الشديد بشخصيته، ورغبته في التقرب منه”.

ولقطت عدسات الصحفيين صورة نالت إعجاب الكثيرين، لبيب جوارديولا وهو يتحدث مع زيدان داخل ملعب الاتحاد بعد انتهاء المباراة والمؤتمر الصحفي.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي سيلاقي أولمبيك ليون في الدور ربع النهائي، بعدما تغلب الفريق الفرنسي على يوفنتوس بموجب هدف اعتباري في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي، حيث فاز ذهابًا 1/صفر وخسر إيابًا 1/2.

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