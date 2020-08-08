نقدم لكم أهداف مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، في قمة مباريات اليوم الجمعة 7-8-2020 في إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من البطولة.

سببت هفوات الفرنسي رافاييل فاران الساذجة في حرمان فريقه ريال مدريد الإسباني من مواصلة مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته بنتيجة 2-1 أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتأهل مانشستر سيتي لدور الثمانية في البطولة القارية، بعدما سبق أن تغلب على نظيره الإسباني بنفس نتيجة مباراة اليوم 2-1 أيضا في لقاء الذهاب، الذي جرى بالعاصمة الإسبانية مدريد، ليفوز 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويطيح بالفريق الملكي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، من المسابقة مبكرا.

افتتح رحيم سترلينج أهداف المباراة فى الدقيقة 9، بعد خطأ فادح من مدافع الريال فاران، واستطاع كريم بنزيمة تدارك هدف التعادل للريال فى الدقيقة 28 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية نموذجية من رودريجو جوس، لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1.

وأصاب فاران جماهير الريال بصدمة أخرى، بعدما تسبب في تلقي فريقه هدف آخر في الدقيقة 68، عبر البرازيلي جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي، ليقضي على أحلام الملكيين في بلوغ دور الثمانية.

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وافتقد اللوس بلانكوس خدمات قائده “سرجيو راموس” بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، لكنه تواجد مع بعثة الفريق لمؤازرتهم.

إليكم أهداف المباراة..

هدف التقدم للسيتي “رحيم سترلينج” 1-0

هدف التعادل لريال مدريد “بنزيمة” 1-1

الهدف الثاني للسيتي “جابريال جيسيوس” 2-1

لقطات من المباراة..

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