الدفاع الساذج ينصر مانشستر سيتي على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تسببت هفوات الفرنسي رافاييل فاران الساذجة في حرمان فريقه ريال مدريد الإسباني من مواصلة مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته بنتيجة 2-1 أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الجمعة 7 اغسطس 2020 في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

وتأهل مانشستر سيتي لدور الثمانية في البطولة القارية، بعدما سبق أن تغلب على نظيره الإسباني بنفس نتيجة مباراة اليوم 2-1 أيضا في لقاء الذهاب، الذي جرى بالعاصمة الإسبانية مدريد، ليفوز 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويطيح بالفريق الملكي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، من المسابقة مبكرا.

وافتقد اللوس بلانكوس خدمات قائده “سرجيو راموس” بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، لكنه تواجد مع بعثة الفريق لمؤازرتهم.

افتتح رحيم سترلينج أهداف المباراة فى الدقيقة 9، بعد خطأ فادح من مدافع الريال فاران، وجاء الرد قويا من بطل إسبانيا واضطر حارس سيتي إيدرسون للتصدي بشكل جيد لعدة محاولات من كريم بنزيمة وإيدن هازارد.

لكن إيدرسون وقف مكتوف الأيدي أمام ضربة رأس كريم بنزيمة لتهز شباكه في الدقيقة 28 بعد أن أحسن المهاجم الفرنسي التعامل مع تمريرة رودريجو العرضية.

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وأصاب فاران جماهير الريال بصدمة أخرى، بعدما تسبب في تلقي فريقه هدف آخر في الدقيقة 68، عبر البرازيلي جابرييل جيسوس نجم مانشستر سيتي، حين أعاد المدافع برأسه الكرة إلى كورتوا بشكل ضعيف وخطفها جيسوس مجددا ليحرز هدف الفوز، ليقضي على أحلام الملكيين في بلوغ دور الثمانية.

وضرب مانشستر سيتي موعدا في دور الثمانية مع أولمبيك ليون الفرنسي، الذي اجتاز عقبة يوفنتوس الإيطالي اليوم أيضا في دور الستة عشر للمسابقة.

وكان الاتحاد الأوروبي (يويفا) قرر استكمال مباريات إياب دور الستة عشر بدون جمهور ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في تعليق منافسات البطولة منذ مارس الماضي، على أن تجرى لقاءات دور الثمانية في الفترة من 12 حتى 23 أغسطس الجاري بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ويقام دور الثمانية عبر مباريات فاصلة بين الفرق المتأهلة، بدون حضور جماهيري أيضا، بدلا من إقامتها بنظام مواجهتي الذهاب والعودة على ملعبي الفريقين المتنافسين، مثلما كان مقررا لها قبل انطلاق البطولة، وذلك بسبب ضيق الوقت.

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