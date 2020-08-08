عاجل | تشكيلة يوفنتوس الأساسية أمام ليون “ديبالا على دكة من أجل هيجوايين”

أعلن مدرب يوفنتوس “ماوريتسيو ساري” تشكيلة الفريق الأساسية أمام ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب آليانز ستاديوم في تورينو.

وصدم ساري عشاق يوفنتوس بوضع النجم المتألق “باولو ديبالا” على دكة البدلاء من أجل إشراك المهاجم الدولي الأرجنتيني “جونزالو هيجوايين” منذ البداية جنبًا إلى جنب الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وسيتواجد في قلب دفاع يوفنتوس اللاعب الدولي الهولندي “ماتياس دي ليخت” جنبًا إلى جنب المدافع الإيطالي المخضرم “ليوناردو بونوتشي” مع استمرار غياب جورجيو كيليني الذي سيتواجد على دكة البدلاء مع دانيلو وبوفون وماتويدي والمدافع التركي الواعد العائد من الإصابة “ميريح ديميرال”.

وكان باولو ديبالا قد أصيب إصابة طفيفة بعد 39 دقيقة من بداية مباراة سامبدوريا بالجولة 36 من الدوري الايطالي يوم 26 يوليو الماضي، ليخرج من تشكيلة يوفنتوس في مباراتي كالياري وروما بختام الموسم كإجراء احترازي.

وتوقع عشاق يوفنتوس أن ساري يُحضر ديبالا للمشاركة كأساسي أمام أولمبيك ليون، لكنه قرر تخزينه على دكة البدلاء لاستخدامه كورقة رابحة في الشوط الثاني.

وكان يوفنتوس خسر مباراة الذهاب قبل تجميد النشاط بسبب فيروس كورونا، بهدف دون رد، على ملعب ليون، ولا تبدو مهمة العودة بهذه الصعوبة كَون الدوري الفرنسي ألغي منذ شهر مايو الماضي، ما أثر بالسلب على مستوى ليون.

Advertisements

والتالي تشكيلة يوفنتوس الأساسية أمام ليون :

تشيزني

أليكس ساندرو – دي ليخت – بونوتشي – كوادرادو

ميراليم بيانيتش — بينتانكور – آدريان رابيو

كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجوايين – بيرنارديسكي

تشكيلة ليون الأساسية :

أنتوني لوبيز – كاكويري – كورنيت – ديناير – حسام عوار – ممفيس ديباي – دوبويس – إيكامبي – برونو – مارسال – مارسيلو.