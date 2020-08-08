مدرب الهلال السابق يقترب من تدريب مكابي تل أبيب

كشفت تقارير صحفية يونانية، أن مدرب الهلال السابق “جوجيوس دونيس” سيوقع يوم الأحد القادم، على عقود تدريبه نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وذكرت تقارير صحفية من موقع “OnSoorts” وكذلك موقع “Sportime ” اليوناييين، عن اتفاق جورجيوس دونيس بشكل نهائي، مع إدارة مكابي تل أبيب الإسرائيلي على تولي القيادة الفنية للفريق.

وسبق وتلقى دونيس عروضا من أندية في قطر والسعودية عقب رحيله مؤخرًا من نادي باناثينايكوس اليوناني.

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وسبق وقاد المدرب اليوناني، فريق الهلال، بدءًا من 4 مارس 2015، وحتى 18 مايو 2016.

وسبق وقاد المدرب اليوناني أندية باوك اليوناني في موسم 2012-2013، ثم انتقل لتدريب نادي أبويل القبرصي حتى 2015، وبعدها تولى تدريب فريق الهلال السعودي. ونجح في الفوز بكأس خادم الحرمين ووصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا وتوج بكأس السوبر المحلي وكأس ولي العهد.

لكن في الموسم التالي فقد فرصة الفوز بلقب الدوري لصالح أهلي جدة ورحل عن الفريق العاصمي بشكل رسمي، بعدما خيب آمال الهلاليين.

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