عاجل | تشكيلة ريال مدريد الرسمية أمام مانشستر سيتي “رودريجو يشارك هازارد وبنزيمة”

أعلن مدرب ريال مدريد “زين الدين زيدان” تشكيلة الفريق الرسمية أمام مانشستر سيتي، قبل ساعة من انطلاق مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وشهدت تواجد الشاب البرازيلي “رودريجو” في الخط الأمامي جنبًا إلى جنب البلجيكي “إدين هازارد” والمهاجم الفرنسي “كريم بنزيمة”.

وأثير لغط كبير في وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية حول هوية المهاجم الثالث الذي سيعتمد عليه زين الدين زيدان في مباراة مانشستر سيتي، بعدما وقع اختياره على هازارد وبنزيمة لقيادة الخط الأمامي.

وفضل زين الدين زيدان الاعتماد على رودريجو بعد مستواه الفني المميز الذي قدمه في المباريات الأخيرة من الدوري الاسباني الذي تُوج به النادي الملكي بفارق مريح من النقاط عن برشلونة.

ويحل المدافع البرازيلي “إيدير ميليتاو” محل المدافع الهداف “سيرخيو راموس” الغائب عن هذه المباراة بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء مباراة الذهاب المنتهية بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2/1 على ملعب سانتياجو برنابيو قبل تجميد النشاط بسبب فيروس كورونا.

والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام مانشستر سيتي:

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي – فاران – ميليتاو – كاربخال

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توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

إدين هازارد – كريم بنزيمة – رودريجو

والتالي تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية:

إيدرسون

كانسيلو – لابورت – فيرناندينيو – كايل ووكر

جوندوجان – رودري

دي بروينه

رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس – فيل فودين

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