فاران: أتحمل هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي!

حَمل المدافع الدولي الفرنسي “رافاييل فاران” نفسه نتيجة الهزيمة التي تعرض لها ريال مدريد على ملعب مانشستر سيتي، مساء اليوم الجمعة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مقدمًا اعتذاره لزملائه أثناء حديثه مع وسائل الإعلام قبل الخروج من ملعب طيران الاتحاد.

وارتكب رافاييل فاران جملة من الأخطاء الفادحة أمام ثنائي هجوم مانشستر سيتي “جابرييل جيسوس ورحيم سترلينج”، لتتلقى شباك الريال هدف في الشوط الأول من سترلينج وآخر من جيسوس في الشوط الثاني، ويودع الفريق بنتيجة 2/4 في مجموع الذهاب والإياب.

وقال فاران “هذه الهزيمة ملكي..أنا أتحمل مسؤولية الخروج أمام مانشستر سيتي، أنا آسف لزملائي في الفريق، أنا حزين بسبب ما حدث اليوم، هذا لم يحدث معي كثيرًا خلال مسيرتي الاحترافية”.

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وأضاف فاران خلال حديثه مع التلفزيون الإسباني “يجب أن تتحلى بالشخصية والقوة لتعود أقوى مما كنت عليه. أريد أن أظهر وجهي وأخبركم بأن هذه الهزيمة ملكي”.

وتحسر في نهاية حديثه “أعددنا بشكل جيد لمواجهة مانشستر سيتي، لكن الأخطاء يتم دفع ثمنها غاليًا على هذا المستوى، لا يمكنني شرح الأخطاء، يمكن أن أتحدث في كرة القدم، انها ليلة صعبة بالنسبة لي”.

يذكر أن فاران – بطل كأس العالم 2018- كان قد شارك البرازيلي “إيدير ميليتاو” منطقة قلب دفاع ريال مدريد في هذه المباراة، بسبب غياب المدافع الإسباني المخضرم “سيرخيو راموس” بداعي الإيقاف، لسابق حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب المنتهية بفوز السيتي 2/1.

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