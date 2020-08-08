بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وليون” في اهم مباريات اليوم الجمعة 7-8-2020 في إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “يوفنتوس وليون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت كالتشيو 2، وقناة بي تي سبورت 2.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب يوفنتوس “اليانز ستاديوم”.

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو مباراة نارية بين يوفنتوس وليون في إياب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا دون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتهت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وليون التي أقيمت يوم 26 فبراير 2020 على ملعب “جروباما ستاديوم” بانتصار الفريق الفرنسي بهدفٍ نظيف احرزه “لوكاس توزارت”.

وسيحتاج “ليون” إلى التعادل بأي نتيجة من أجل العبور إلى الدور الموالي، كما انه سيضمن تأهله ايضًا إذا خسر بأي نتيجة بشرط ان يكون الفارق هدف.

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بينما سيسعى “يوفنتوس” المتوج بلقب الدوري الإيطالي خلال الايام القليلة الماضية، إلى تحقيق الفوز بهدفين او أكثر لمواصلة رحلة البحث عن اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ ربع قرن.

وسيفتقد “يوفنتوس” جهود نجمه الأرجنتيني “باولو ديبالا” المتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، بسبب الإصابة، كما سيغيب ايضًا النجم البرازيلي “دوجلاس كوستا” لنفس السبب.

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يوفنتوس 2-1 ليون

????️ملعب أليانز ستاديوم (تورينو – إيطاليا)

????دوري أبطال أوروبا (إياب دور الـ16)

انتهت

بث مباشر يوفنتوس ليون لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة يوفنتوس وليون في إياب ثمن نهائي دوري الابطال

كل ما عليك فعله هو تحديث هذه الصفحة أول بأول (60 ثانية) للتعرف على مستجدات اللقاء.

???? سيكون معكم في هذه التغطية “محمود ماهر“.

يدير هذا اللقاء الحكم الألماني “زفاير”

⬛️ ⬜️ تشكيلة يوفنتوس اليوم: تشيزني – أليكس ساندرو – دي ليخت – بونوتشي – كوادرادو – ميراليم بيانيتش — بينتانكور – آدريان رابيو – كريستيانو رونالدو – جونزالو هيجوايين – بيرنارديسكي

تشيزني – أليكس ساندرو دي ليخت بونوتشي كوادرادو – ميراليم بيانيتش بينتانكور آدريان رابيو – كريستيانو رونالدو جونزالو هيجوايين بيرنارديسكي ???? ???? تشكيلة ليون اليوم: أنتوني لوبيز – كاكويري – كورنيت – ديناير – حسام عوار – ممفيس ديباي – دوبويس – إيكامبي – برونو – مارسال – مارسيلو.

أنتوني لوبيز كاكويري كورنيت ديناير حسام عوار ممفيس ديباي دوبويس إيكامبي برونو مارسال مارسيلو. 1″ صافرة بداية المباراة..

11″ أوووووووه…ركلة جزاء مُبكرة لليون بعد تعرض اللاعب “حسام عوار” لعرقلة داخل المنطقة

12″ ⚽️ جووووووووووووول…هدف مُبكر قاتل لأولمبيك ليون إثر ركلة جزاء نفذها الهولندي “ممفيس ديباي”..

12″ يوفنتوس مطالب بتسجيل 3 أهداف للتأهل!! هل سيتمكن رونالدو من تكرار ما فعله الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد .. دعونا نتابع!

15″ عصبية كبيرة من لاعبي الفريقين وإلتحامات قوية في وسط الملعب بصفة مستمرة ينتج عنها أخطاء وتوقف متكرر للعب.

19″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط أولمبيك ليون “حسام عوار”.

31″ ???? بطاقة صفراء لظهير يوفنتوس “كوادرادو”.

38″ ???? بطاقة صفراء للاعب ليون “دوبويس”.

42″ ???? بطاقة صفراء لجناح أولمبيك ليون “ممفيس ديباي”.

41″ ???? الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح ميراليم بيانيتش بعدما لمست تصويبته من ركلة حرة مباشرة يد أحد لاعبي ليون الذين وقفوا في الحائط البشري.

43″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول…هدف التعادل 1/1 ليوفنتوس من رونالدو بعد ركلة جزاء…المباراة تشتعل الآن!

43″ الكاميرا تأتي على ديبالا الذي ينتظر دوره للمساهمة في إنقاذ الفريق

44″ ???? بطاقة صفراء للاعب يوفنتوس “بينتانكور”.

45″ الحكم يضيف 4 دقائق كوقت بدل من ضائع

45+4″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1..

???? الآن يتوجب على ساري إجراء العديد من التغييرات في خط الوسط لدعم رونالدو وهيجوايين بالكرات .. يبدو أن بيانيتش هو الأقرب إلى الخروج أو ربما بيرنارديسكي..

???? سنرى ما ستسفر عنه تغييرات ساري في الدقائق الأولى من الشوط الثاني..لكن الأكيد أن عليه التحرك بسرعة كي لا يهدر الوقت في منح المزيد من الفرص للمجموعة الحالية.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني ..

46″ لا تغييرات في يوفنتوس أو ليون

57″ بوووووووم…برونو يصوب كرة من مسافة بعيدة تعلو عارضة يوفنتوس بثلاث ياردات تقريبًا.

60″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووول…كريستيااااااانو رونالدو يصوب كرة صاروخية من 25 ياردة تعانق المقص الأيسر.. رونالدو يسجل هدف التقدم لليوفي.. يتبقى هدف لتأهل يوفنتوس، وهدف لهاتريك مكرر لرونالدو..

61″ ???? الآن ساري يتحرك ويجري أول تغييراته بنزول آرون رامسي بدلاً من ميراليم بيانيتش..

61″ ???? خروج جاسون ديناير ونزول الدنماركي يواخيم آندرسين في تشكيلة ليون.

64″ أووووووووووووووووه….ليوناردو بونوتشي يحول كرة عرضية من ركنية برأسه جوار القائم الأيمن بقليل .. كادت تكون هدف لو ركز بونوتشي قليلاً في التوجيه.. ربما يكون دي ليخت هو مَن شغله وشتته فقد صعد معه من أجل ضرب الكرة بالرأس هو الآخر.

67″ ???? التغيير الثاني لفريق ليون بنزول “ريني أديلايد” بدلاً من إيكامبي.

67″ ???? التغيير الثالث لليون بنزول “ديمبيلي” بدلاً من ممفيس ديباي.

69″ ???? فرصة رهيبة تضيع من يوفنتوس … رونالدو يرواغ بمعلمة على الرواق الأيسر، ويقوم بعمل (بدال) ثم يمرر بيسراه عرضية نموذجية بالمقاس على رأس هيجوايين الذي حولها فوق العارضة بعيدة بعيدة، كان يمكنه تمهيد الكرة برأسه إلى بيرنارديسكي أو تركها تمر إلى الايطالي الذي كان ينتظر في مكان مميز..

70″ ???? الآن عشاق رونالدو عرفوا لماذا ميسي اعتزل دوليًا؟؟

70″ ???? التغيير الثاني ليوفنتوس بنزول “دانيلو” بدلاً من كوادرادو.

70″ ???? التغيير الثالث ليوفنتوس بنزول “ديبالا” بدلاً من بيرنارديسكي.

75″ روووووووونالدو!!! رأسية غير معقولة بعد ارتقاء رهيب فوق جميع مدافعي ليون، لكن الكرة فوق العارضة بقليل!! حرام!

76″ ???? بطاقة صفراء لحارس ليون “لوبيز”.

79″ ???? بطاقة صفراء للاعب ليون “كورنيه”.

82″ ???? بطاقة صفراء لمدرب يوفنتوس “ساري” للاحتجاج..

83″ ???? ديبالا يطلب الخروج بعد تجدد الاصابة التي تعرض لها في مباراة سامبدوريا الشهر الماضي.. يا لها من صدمة لليوفي في توقيت سيء!

84″ ???? نزول “ماركو أوليفيري” بدلاً من باولو ديبالا.

90″ الحكم يضيف 6 دقائق .. لا يزال الأمل قائم لرفاق رونالدو..

91″ ???? مينديس يشارك بدلاً من حسام عوار في وسط ملعب ليون.

91″ ???? تيتي يشارك بدلاً من دوبيس في تشكيلة ليون…

92″ ركلة حرة مباشرة حصل عليها هيجوايين من امام منطقة جزاء ليون..

92″ رونالدو يصوب الركلة الثابتة في الحائط البشري .. لتضيع الفرصة

96″ سيطرة سلبية ليوفنتوس .. وكثرة تمريرات طولية وعرضية دون فائدة.

96″ صافرة نهاية المباراة بفوز يوفنتوس 1/2 ، وتأهل ليون بموجب هدف اعتباري بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2/2.

بهذه النتيجة سيواجه مانشستر سيتي فريق ليون بمباراة الدور ربع النهائي والمقرر لها يوم بين يومي 12 و15 أغسطس الجاري. (مواعيد مباريات دوري ابطال اوروبا)

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