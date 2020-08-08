بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد ومانشستر سيتي” في قمة مباريات اليوم الجمعة 7-8-2020 في إياب ثمن نهائي -دور الـ16- من دوري أبطال أوروبا.

تنقل مباراة “ريال مدريد ومانشستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على بي إن سبورتس 3، وقناة بي تي سبورت إكسترا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب مانشستر سيتي “طيران الاتحاد”.

يستقبل ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر مباراة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وريال مدريد دون حضور جماهيري بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء متسلحًا بنتيجة الذهاب، حيث انتصر على الفريق الملكي في عقر داره “سانتياجو بيرنابيو” بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم 26 فبراير 2020.

وسيغيب عن صفوف السيتيزينس الظهير الأيسر بينجامين ميندي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما سيغيب النجم الأرجنتيني “سيرجيو أجويرو” بسبب الإصابة.

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في المقابل يدخل “ريال مدريد” المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيق لقب الدوري الإسباني، وسيسعى زيدان إلى استغلال حالة لاعبيه من أجل تحقيق الفوز بفارق هدفين او أكثر لضمان التأهل إلى دور ثمن النهائي.

وسيفتقد اللوس بلانكوس خدمات قائده “سرجيو راموس” بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، لكنه يتواجد مع بعثة الفريق لمؤازرتهم.

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ريال مدريد 1-2 مانشستر سيتي

????️ملعب الاتحاد (مانشستر – إنجلترا)

????دوري أبطال أوروبا (إياب دور الـ16)

⌚انتهت

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

أهلاً بكم في بث مباشر لقمة مباريات اليوم بين “ريال مدريد ومانشستر سيتي” في إياب ثمن نهائي أمجد البطولات الأوروبية “دوري أبطال أوروبا”.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

كم اشتقنا لموسيقى بطولة دوري أبطال أوروبا واجوائها.

????والبداية مع تشكيلة صاحب الأرض مانشستر سيتي : إيدرسون مواريس – جواو كانسيلو – إيمريك لابورت – فيرناندينيو – كايل ووكر – إلكاي جوندوجان – رودري – فيل فودين – كيفين دي بروينه – رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس.

: إيدرسون مواريس – جواو كانسيلو – إيمريك لابورت – فيرناندينيو – كايل ووكر – إلكاي جوندوجان – رودري – فيل فودين – كيفين دي بروينه – رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس. ????دكة البدلاء: كلاوديو برافو – أليكساندر زينتشينكو – نيكولاس أوتامندي – جون ستونز – أدريان بيرنابي – توماس دويل – إيريك جارسيا – تايلور هاروود – دافيد سيلفا – رياض محرز – بيرناردو سيلفا – كولي بالمر.

⚪تشكيلة ريال مدريد: تيبو كورتوا – فيرلاند ميندي – رفائيل فاران – إيدير ميليتاو – داني كارفاخال – توني كروس – كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – إدين هازارد – كريم بنزيمة – رودريجو جوس.

????دكة البدلاء: ألتوبي – أريولا – ناتشو – مارسيلو – خافي هيرنانديز – براهيم دياز – إيسكو – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – فيدريكو فالفيردي – لوكاس فاسكيز.

⭕كشف زين الدين زيدان تفاصيل خطيرة تخص جاريث بيل الذي رفض خوض مباراة اليوم، ننقلها لكم تباعًا..

⭕زيدان: بيل هو لاعب في ريال مدريد. لا شيء يتغير. إنه لاعب من مدريد وأنا أحترم ذلك. لقد فضل عدم اللعب وهو الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أخبرك به. أولئك الذين هم هنا يركزون على مباراة الغد ”.

⭕وأضاف زيدان: “بيل لم يخيب ظني. لن أخبرك بأي شيء. إنه السؤال الثالث عن بيل ، لقد قلت للتو ما حدث. أنا أحترم غاريث كثيرًا ويجب أن تبقى الأشياء في غرفة تبديل الملابس بين اللاعبين والمدرب ”.

⭕زيدان: “نعم، السبب وراء عدم وجود بيل في مانشستر هو أمر شخصي، وليس تقنيًا. الباقي كان محادثة بين المدرب واللاعب ولن أخبرك بأي شيء ”.

كذا وضحت الرؤية لجماهير ريال مدريد فيما يخص اللاعب الويلزي الذي بكل تأكيد لن يرتدي قميص الملكي مرة أخرى في ظل تواجد

“1???? بداية المباراة..

“6 تسديدة قوية من كيفين دي بروينه ولكن ترتطم في كاسيميرو وتخرج إلى الركنية.

“9⚽جووووووووووول – الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرليج بعد خطأ فادح من فاران.

“9 قصة الهدف: تباطؤ في تمرير الكرة من رفائيل فاران داخل منطقة الجزاء ليستخلصها منه جابريل جيسوس ويمرر الكرة إلى ستيرليج الذي وضعها في الشباك الخالية.

“11 ريال مدريد مازال تائه، لم يحضر إلى ملعب الاتحاد بعد!

” 13 كاد إيدير ميليتاو يكرر خطأ فاران بعدما تباطء في تمرير الكرة ليضغط عليه ستيرلينج، ولكن الحكم يتدخل ويحتسب خطأ لصالح ميلياتو بعد إعاقة من رحيم.

“14 اووووه – تسديدة قوية من رحيم ستيرليج من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى ببضعة سنتيمترات.

“16 رحيم ستيرلينج يتلاعب بميلياتو وحاول التسديد ولكن تدخل ممتاز من كاسيميرو الذي استخلص الكرة.

“20 اول فرصة لريال مدريد! – كريم بنزيمة يروض كرة على حدود منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية تصدى لها إيدرسون لتخرج إلى الركنية.

“21 إيدين هازارد يسدد كرة يساريه من خارج منطقة الجزاء ولكن إيدرسون يتصدى.

“26 جواو كانسيلو يخترق خط وسط ريال مدريد ويمرر كرة إلى ستيرلينج في عمق الدفاع ولكن بعيدة نسبيًا عن رحيم لتذهب إلى كورتوا.

“28⚽ جووووووووووول – هدف التعادل لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة بعد عرضية رائعة من رودريجو جوس.

“32 كايل ووكر يمر من 3 لاعبين من ريال مدريد من قبل منتصف الملعب وصولاً لمنطقة الجزاء ويسدد كرة قوية ولكن تعلو المرمى بكثير.

“36 تصويبة مخادعة من جواو كانسيلو من خارج منطقة الجزاء، ولكن كورتوا يتصدى لها ببراعة ليبعدها دفاع الريال.

“40 يبتقى خمس دقائق على نهاية الشوط الاول ومازال التعادل قائم بين الفريقين.

“41 خطأ فادح من كورتوا في التمرير كاد يكلف الفريق الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من فودين مرت بجوار القائم ببضعة سنتيمترات.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45 كيفين دي بروينه يسدد كرة مباشرة من الركنية، ولكن كورتوا يبعدها بقبضة يده.

“45+1 صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45???? بداية الشوط الثاني

“46 رحيم ستيرلينج يضيع فرصة كبيرة بعد تمريرة نموذجية من كيفين دي بروينه، ولكن يحسب لكورتوا هذا التصدي الرائع.

“53 فرصة خطيرة جدًا للمان سيتي – جوندجان يمرر إلى ستيرلينج الخالي تمامًا من الرقابة داخل منطقة الست ياردات ليسددها قوية ولكن تيبوا كورتوا يتصدى لها ببراعة.

“54 تسديدة قوية من بنزيما ولكن بعيدة كل البعد عن المرمى.

“56 كيفين دي بروينه يمر من ميلياتو بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء ولكن داني كارفخال ينقذ الموقف ويبعد الكرة قبل أن يسددها البلجيكي.

“60 عرضية أرضية زاحفة من دي بروينه من الجهة اليمنى مرت بسلام على دفاع الريال قبل ان يصل لها جيسوس.

“61????تبديل اول في اللقاء لصالح ريال مدريد بخروج رودريجو جوس ودخول ماركو أسينسيو.

“62 كروس يستخلص كرة من رودري في منتصف الملعب ويمررها إلى بنزيما الذي راوغ لابورت وسدد كرة قوية ارتطمت الدفاع وخرجت بعيدًا.

“63 هجمة خطيرة اخرى للريال عن طريق بنزيما ولكن تسديدته وصلت سهلة في يد إيدرسون.

“65 دي بروينه يمرر كرة إلى فودين في عمق دفاع الريال ليمهد الكرة إلى جيسوس والاخير يسددها قوية ولكن كورتوا ينقذها ببراعة ويبعدها إلى الركنية.

“67????تبديل اول للسيتي بخروج فيل فودين ودخول بيرناردو سيلفا.

“68 جووووووووووول – الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق جيسوس بعد خطأ اخر فادح من فاران!

“70 لوكا مودريتش يسدد كرة قوية بعد عرضية من هازارد، ولكن ترتطم في قدم جوندوجان وتخرج بعيدًا.

“72 تسديدة صاروخية من ووكر ولكن كورتوا يتصدى.

“75 ريال مدريد يستحوذ على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى السيتي.

“80???? بطاقة صفراء اولى في المباراة على لوكا مودريتش بعد اعاقة لكيفين دي بروينه.

“81????التبديل الثاني لمانشستر سيتي بخروج رحيم ستيرلينج ودخول دافيد سيلفا.

“82???? ثلاث تبديلات دفعة واحدة لريال مدريد بخروج داني كارفخال ودخول لوكاس فاسكيز، وخروج لوكا مودريتش ودخول فيدريكو فالفيردي، وخروج إيدين هازارد ودخول لوكا يوفيتش.

“85 ضربة حرة مباشرة لمانشستر سيتي من على حدود منطقة الجزاء، تولى تنفيذها دافيد سيلفا وسددها قوية في المرمى ولكن علت المرمى بقليل.

“88????تبديل للمان سيتي بخروج رودري ودخول المدافع اوتامندي.

“90 حكم المباراة يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+4 صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد ليتأهل إلى دور ربع النهائي بمجموع المباراتين (4-2).

إلى هنا ينتهي البث المباشر.

نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم بهذه التغطية وإلى اللقاء في مباريات اخرى.

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