مانشستر سيتي يزيح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

تأهل مانشستر سيتي الإنكليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتكرار فوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2-1 ضمن إياب دور الـ16 من المسابقة الجمعة، بعدما تفوق عليه ذهاباً بالنتيجة عينها.



وسجل لمانشستر سيتي الدولي الإنكليزي رحيم ستيرلينغ 9، والدولي البرازيلي غابرييل جيسوس 68، فيما وقع على هدف ريال مدريد الوحيد الفرنسي كريم بنزيمة 28.



واستغل سيتي خطأين من مدافع الفريق الملكي رافاييل فاران الذي لم يكن في يومه إطلاقاً بغياب كابتن الفريق وشريكه في الخط الخلفي سيرخيو راموس.



ولم يظهر بشكل جيد في تشكيلة زيدان إلا مواطنه بنزيمة الذي عدا عن الهدف حاول أكثر من مرة تهديد مرمى أيدرسون.



بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عاود دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الجمعة نشاطه خلف أبواب موصدة بمباراتين من أصل أربعة متبقية في إياب ثمن النهائي.



وعلى الرغم من أن ريال مدريد الحالي مختلف عما كان عليه حين توقف النشاط في آذار/مارس بعد تفشي "كوفيد-19"، عجز رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن الاستفادة من الروح المعنوية المرتفعة الناجمة عن إزاحة الغريم الكاتالوني برشلونة عن عرش الدوري المحلي.



واعتمد مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان على ثلاثي هجومي مكون من رأس الحربة بنزيمة ومن البلجيكي ادين هازار يسارا والبرازيلي رودريغو يمينا.



في المقابل، وفي غياب هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، حل البرازيلي غابريال جيزوس بدلاً منه.



وهي المرة الأولى التي يخسر فيها زيدان مباراة في الأدوار الاقصائية بعد أن فاز في مبارياته ال12 السابقة في هذه الادوار.



كما هي المرة الثانية توالياً لريال مدريد التي يخرج فيها من هذا الدور بعد العام الماضي على يد اياكس امستردام الهولندي.



المصدر: بي إن سبورت