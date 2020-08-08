رياضة | آرسنال يقترب من حسم صفقة نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر آرسنال يقترب من حسم صفقة نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية بريطانية أنّ آرسنال نجح في حسم صفقة البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأنه كان من المفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي الحالي مع البلوز في 30 يونيو الماضي ولكنه وقع عقدًا قصير الأمد بحيث يظل في ستامفورد بريدج حتى نهاية موسم 2019/2020.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن ويليان أكد من قبل أنه فشل في التوصل إلى اتفاق مع مسئولي تشيلسي حول تجديد عقده نظرًا لاختلافهما حول مدته.

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وأوضحت الشبكة البريطانية أن ويليان وافق على الانضمام لآرسنال بعدما عرض عليه تشيلسي عقدًا مدته ثلاث مواسم.

وأكدت الشبكة البريطانية أنّ الصفقة في طريقها للحسم بعدما أبدى النجم الذي سيبلغ من العمر 32 عامًا في التاسع من أغسطس الحالي موافقته على ارتداء قميص المدفعجية.

وعلى نفس الجانب، ألمحت شبكة ESPN العالمية أنّ ويليان سيحصل على راتبًا أسبوعيًا يبلغ قدره حوالي 100 ألف جنيه إسترليني.