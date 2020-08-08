رياضة | مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليا ونجم الأهلي السابق، مفاجأة وتحذير لمسئولي النادي الأهلي بشأن محمود صابر، لاعب منتخب الشباب وموهبة فريق شباب القلعة الحمراء.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "محمود صابر موهبة كروية في خط الهجوم وسينتهي عقده مع النادي الأهلي في نهاية الموسم ويحق له الرحيل بنهاية الموسم".

وأتم: "اللاعب تحدث معي وهو يمتلك عدة عروض وأبرزها عرض من نادي تونسي وهو سيرحل بنهاية الموسم".