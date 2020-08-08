رياضة | لعنة التتويج بالدوري تُلقي بظلالها على أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر لعنة التتويج بالدوري تُلقي بظلالها على أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقك في الدوري المحلي لا يعني بالضرورة تألقك في البطولات الخارجية، وربما خسارتك تدفعك لتقديم أفضل ما لديك لاقتناص بطولة غالية.

شهدت النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا حتى الآن خروج جميع المتوجون بنسخة الدوري المحلي في بلادهم للموسم الحالي، بالدوريات الخمس الكبرى، عدا بايرن ميونيخ الحاصل على لقب الدوري الألماني.

في البداية ودع ليفربول صاحب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، البطولة من دور 16، بعدما خسر أمام أتليتكو مدريد برباعية مقابل هدفين بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

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وتبعه ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني الممتاز، منذ قليل، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي "خاسر لقب الدوري الإنجليزي"، برباعية مقابل هدفين، بمجموع المباراتين.

وفي الأخير، بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى يوفينتوس الذي ودع البطولة على يد أولمبيك ليون، بنتيجة 2-2 بمجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والعودة، بحساب الهدف خارج الأرض بهدفين.