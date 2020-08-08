رياضة | تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق برشلونة الإسباني اليوم السبت، نظيره نابولي الأيطالي، في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة بملعب كامب نو.

وكانت نتيجة مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لهدف، ويأمل الفريق الكتالوني في العبور للدور التالي، بتحقيق التعادل السلبي على أقل تقدير.

وكان الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني للفريق، قد استبعد 4 نجوم من قائمة الفريق المستدعاة للمباراة، حيث يغيب الثنائي أرتورو فيدال وسيرجي بوسكيتس بداعي الإيقاف، فيما يغيب عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي بداعي الإصابة.

وتشير التقارير، إلى أن تشكيل برشلونة لخوض المباراة لن يخرج عن الأسماء التالية.

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حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - كليمينت لينجليت - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو - ريكي بويج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - أنسو فاتي.