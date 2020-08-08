رياضة | تفاصيل جديدة عن سرقة منزل محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة عن سرقة منزل محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للسرقة بعد عودته من إجازته في الساحل الشمالي.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فيلا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم تتعرض للسرقة ولكن فيلا ابنته رانا".

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وأوضح: "هناك 3 فيلات تخص الخطيب إحداهما تخص الخطيب والأخرى تخص ابنته ندى والثالثة تخص رانا وهي التي تعرضت للسرقة".

وأتم: "الحرامي قام بقطع حديد الفيلا بالصاروخ وقام بسرقة تليفون فقط".

يذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره إنبي يوم الأحد القادم ضمن منافسات مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.