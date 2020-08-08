رياضة | جوارديولا بعد هزيمة ريال مدريد: نحن في ربع النهائي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا بعد هزيمة ريال مدريد: نحن في ربع النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال جوارديولا عقب نهاية المباراة في المؤتمر الصحفي :"كنا نعرف أننا سنعاني في المباراة، لكن ذلك حدث قليلا".

‏وأضاف ."إيدرسون قام بتصدي عظيم، وفي الشوط الثاني لم نعاني، جميع اللاعبين بذلوا مجهودا مذهلا".

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وتابع :"حينما تلعب أمام ريال مدريد تكتشف مدى جودتهم. لقد سجلنا هدفين من أخطاء ارتكبوها".

وزاد :"الأمر ليس سهلا، حاولنا إجبارهم على الهجوم. الآن نحن في ربع النهائي".

وواصل :"بالطبع ما فعلناه مهم. لقد هزمناهم مرتين. إنهظ لا يخسرون مرتين في دوري إقصائي، يمكنك رؤية شخصيتهم حين تواجههم. هم جيدون".

وأكمل :"نحن هنا لنحاول أن نفوز بدوري الأبطال، إنها مجرد خطوة، إذا اعتقدنا أنها كافية، فسيظهر ذلك أننا فريق صغير".