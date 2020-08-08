رياضة | زيدان: مانشستر سيتي يستحق التأهل.. وعلينا الفخر باللاعبين

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان: مانشستر سيتي يستحق التأهل.. وعلينا الفخر باللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بهدف مقابل هدفين ووداع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر للبطولة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لا يمكننا أن نكون سعداء، ولكن علينا أن نفتخر بما فعلناه هذا الموسم".

وأضاف :"لقد خسرنا مباراتين أمام منافس جيد وعلينا قبول ذلك، أُتيحت لنا فرصًا ولكننا أضعناها".

وتابع :"هذه كرة القدم، 95% مما فعلناه هذا الموسم كان ممتازًا".

وزاد :"فينيسيوس لم يلعب وقد لعب مكانه لاعبٌ آخر، أنا المدرب وأجريت التبديلات التي فكرت بها، هذا كل شيء".

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وأشار :"يجب علينا الفخر بالفريق، فما قدمناه هذا الموسم كان رائعًا، اليوم أردنا الفوز ولكننا أضعناها، وعندما نقدم كل شيء في الملعب هذا هو المهم".

وحول الأخطاء التي ارتكبها فاران قال :"قلت لفاران أن يتحلى بالهدوء ، وأن يرفع رأسه عاليا، لقد قام بموسم كبير لا يجب أن نحاسبه على جزئيات بسيطة".

وأوضح :"يجب أن نعترف الخصم كان يسّتحق الفوز والتأهل ، لقد لعب مبارتين بشكلٍ مثالي ، وحقق ما هو مطلوب ".

وزاد :"أعطينا كل شيء على أرضية الميدان ، ولكن بعض الأحيان تخطئ وعليك أن تتحمل ذلك ، أقدم اعتذاري لزملائي والجمهور ".

وأكمل حديثه :"هذه الخسارة بسببي ، أريد أن اقدم الاعتذار للجمهور ".