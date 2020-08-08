رياضة | شديد قناوي: إجراء مسحة كورونا للاعبين الثلاثاء.. وعودة التدريبات الخميس

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر شديد قناوي: إجراء مسحة كورونا للاعبين الثلاثاء.. وعودة التدريبات الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأن الفريق الأول لكرة القدم نادي المنيا، سيقوم بإجراء المسحه الطبية للاعبين يوم الثلاثاء القادم، وذلك من أجل الاطمئنان علي صحه اللاعبين، من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأضاف قناوي، بأن المسحات سيتم إجرائها يوم الثلاثاء، بنادي المنيا فرع المنيا الجديدة، مشيرا إلى أن عودة التدريبات ستكون الخميس القادم.

وكان عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا قد عقد اجتماع مع أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، وشديد قناوي المدير الفني للمنيا، للتحدث في الأمور التي تخص الفريق.

وأكد شديد قناوي المدير الفني للمنيا، بأن كافة المباريات القادمه ستكون مباريات كؤوس، ولابد من تحقيق الفوز بها قبل ختام الموسم.