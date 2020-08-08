رياضة | فيدال يعلق على مستقبل سيتين مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيدال يعلق على مستقبل سيتين مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب التشيلي آرتورو فيدال نجم خط وسط برشلونة الإسباني عن رغبته في الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل، كما أعرب عن رغبته في استمرار كيكي سيتين المدير الفني للبرسا في الموسم المقبل.

وقال فيدال في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" متبقي لي موسم واحد في عقدي وأنا أشعر بأهميتي في هذه اللحظة، لدي الكثير من المحبة للفريق ولدي أشخاص جيدون، آمل أن أتمكن من إنهاء عقدي".

وأضاف:"أريد الفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم والاستمرار للفوز بالثلاثية في الموسم المقبل".

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وعن الأنباء بأنه لا يستحق اللعب لبرشلونة، قال فيدال:"إذا قالوا هكذا فهم لا يفهمون شيئًا في كرة القدم، كرة القدم تتقدم وتتغير، الذين يقولون هكذا أعتقد أنهم لا زالوا يعيشون في الماضي".

وعن مستقبل المدير الفني كيكي سيتين، علق فيدال قائلاً:" إذا استمر سيتين فهو أمر جيد لأنه مدرب جيد ويتحدث دائمًا مع اللاعبين لكن هذه ليست وظيفتي".

وعن ما حدث في الفريق في الفترة الأخيرة، اختتم فيدال تصريحاته قائلاً:"في الآونة الأخيرة لم نكن مرتاحين، أخبرنا بعضنا البعض بأشياء وبعد لقاء سيتين مع ميسي تغير كل شيء".