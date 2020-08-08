رياضة | الزمالك يتحرك مجددا لحسم صفقة دونجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك مجددا لحسم صفقة دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، ومنتخب مصر.

الزمالك يتحرك لضم نبيل عماد دونجا بشكل نهائي

تحدثت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي الأبيض عادو للتفاوض من جديد، مع نظرائهم في بيراميدز من أجل ضم نبيل دونجا لاعب وسط الفريق السماوي.

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وكان الزمالك قد حصل على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول، لمدة أربعة مواسم ونصف.

من جانبه رفع مسؤولو بيراميدز، مطالبهم للاستغناء عن نبيل عماد دونجا، من 30 مليون جنيه، لـ50 مليون، لاسيما بعد دخول الأهلي في المفاوضات.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى.