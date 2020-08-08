رياضة | ختام الدورة التدريبية لمدربى نادى لاڤيينا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر ختام الدورة التدريبية لمدربى نادى لاڤيينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت الدورة التدريبية التى أقيمت لمدربى الفريق الأول ومدربى قطاعات الناشئين والبراعم بنادى لاڤيينا تحت رعاية محمود الاسيوطى رئيس مجلس إدارة نادى لاڤيينا والتى حاضر فيها الدكتور عادل ابراهيم ، استاذ ورئيس قسم التدريب الرياضى، وعلوم الحركة كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، والدكتور هيسم صالح عبد الجواد، المحاضر الدولى فى كرة القدم ومدرس بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط .

وكانت الدورة قد شملت إقامة تدريبات مكثفة على ثلاث فترات يومية صباحا ومساء، مابين تدريبات نظرية وتدريبات عملية أشاد فيها المحاضرون بمستويات مدربى نادى لاڤيينا، وتم عمل اختبار عملى ونظرى لمدربي النادى الذين تلقوا إشادة كبري .

من جانبه قال الدكتور عادل ابراهيم : الدورة جاءت بعنوان آفاق مستقبلية لتطوير القدرات التدريبية والتى يتم اتباع احدث الأساليب الحديثة فى تدريبات اللاعبين بجميع المراحل السنية وتم عمل استبيان عن جميع مدارس كرة القدم فى أندية أوروبا وأسباب نجاحها سواء على مستوى الاستثمار فى كرة القدم أو بإعداد كوادر من الناشئين واللاعبين الكبار لأندية أوروبا .

فيما قال الدكتور هيسم صالح ، المحاضر الدولى فى كرة القدم أن الكرة الحديثة والخطط التدريبية سواء للناشئين أو الفريق الأول تحتاج دوما إلى اتباع احدث الاساليب الجديدة ودراسة نقاط القوة والضعف فى طرق التدريب وشرح الخطط التدريبية والخطط البديلة مع وضع تطبيق عملى للخطط حتى يتم تدارك أى خطأ .

وأشاد صالح بمستوى مدربى نادى لاڤيينا وأكد أنهم على اكبر قدر من الوعى والثقافة الرياضية وتوقع أن يكون لهم جميعا باع طويل فى مجال الرياضة، وبنهاية الدورة تم توزيع شهادات الدورة على المدربين المشاركين .