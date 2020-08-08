رياضة | حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل أليو ديانج عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، عن رايح المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

رحيل أليو ديانج عن الأهلي

تحدث أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك والمنتخب المصري السابق، عن رغبة المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضح حسن في برنامجه الإذاعي أن أليو ديانج ينتظر وصول عرضا أوروبيا من إحدى الدوريات الكبرى خلال الصيف المقبل من أجل الرحيل عن النادي الأهلي.

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وتابع أحمد حسن أن أليو ديانح أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي بانتظاره عرض احتراف في أوروبا من أجل موافقة القلعة الحمراء عليه لأنه يريد خوض التجربة.

الجدير بالذكر أن الماليأليو ديانج انضم لصفوف النادي الأهلي في الصيف الماضي من مولودية الجزائر مقابل مليون دولار.