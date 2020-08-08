رياضة | مانشستر سيتي يقهر ريال مدريد ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يقهر ريال مدريد ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا ، بعد فوزه الصعب والمثير على ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو قد انتهت أيضًا بفوز الفريق الإنجليزي على الريال بهدفين مقابل هدف.

افتتح رحيم سترلينج التسجيل مبكرًا لمانشستر سيتي في الدقيقة 9، ثم تمكن الفرنسي كريم بنزيما من معادلة النتيجة لصالح الفريق الملكي في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول للمباراة، وفي الشوط الثاني استطاع جابريل خيسوس من احراز الهدف الثاني للفريق الإنجليزي بعد خطأ فادح من الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد.

وسيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية مع فريق ليون الفرنسي، الذي استطاع اقصاء يوفنتوس الإيطالي من البطولة مساء اليوم أيضًا.