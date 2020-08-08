رياضة | ليون يقصي رونالدو ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 01:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليون يقصي رونالدو ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق أوليمبيك ليون الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاءه نادي يوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم بهدفين مقابل هدف على ملعب أليانز ستاديوم.

واستفاد ليون من الهدف الذي سجله في شباك يوفنتوس اليوم على ملعبه باحتساب قاعدة الهدف خارج الأرض.

وتقدم ليون بهدف مبكر عن طريق ممفيس ديباي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، ليرد عليه كريستيانو رونالدو بهدف التعادل من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني وتحديدا مع حلول الدقيقة 60 سجل رونالدو الهدف الثاني، لكنه لم يكن كافيا ليجنب فريقه الخروج المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي أوليمبيك ليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي المنتصر على ريال مدريد.