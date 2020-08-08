الامارات | الشارقة يدشن اليوم المرحلة الثانية من برنامج إعداده

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يدشن اليوم المرحلة الثانية من برنامج إعداده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريق الشارقة، اليوم، المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد، إذ يستأنف تدريباته، مجدداً، بعد راحة قصيرة. وأجرى الفريق تدريباته منذ 12 يوليو الماضي، إذ سعى الجهاز الفني، بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، لتعويض فترة توقف اللاعبين عن اللعب لفترات طويلة، منذ 15 مارس الماضي.
واختتم الشارقة، أول من أمس، المرحلة الأولى من معسكره الداخلي، الذي أقيم في خورفكان لأسبوع، بمشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم إيغور كورنادو.
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