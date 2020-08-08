الامارات | «عمومية غير عادية» للسباحة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية غير عادية» للسباحة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد اتحاد السباحة اليوم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عن بُعد، لمناقشة الترتيبات الأولية لعقد الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد عن الدورة 2020-2024، إضافة إلى مناقشة التقارير المقدمة من الأندية الأعضاء لمجلس إدارة الاتحاد. وكان رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة سلطان السماحي، أكد سابقاً عدم نيته الترشح لدورة ثانية في رئاسة الاتحاد، مكتفياً بما قدمه خلال الدورة التي استمرت ثلاث سنوات فقط. كما أعلن مرشحان، وهما الأمين العام السابق لمجلس دبي الرياضي الدكتور أحمد سعد الشريف، وعادل المرزوقي الرئيس السابق، عن نيتهما الترشح لرئاسة الاتحاد في الدورة المقبلة. وأكد الأمين العام للاتحاد عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجمعية العمومية للاتحاد ستستأنس باللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى بحث مقترحات الأندية التي سبق وتم طرحها في اجتماع سابق لمجلس الإدارة والأندية الأعضاء في يونيو، وتواجد فيه كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال الوهيبي: «تشهد العمومية غير العادية أيضاً بحث أولى خطوات العملية الانتخابية للدورة الجديدة 2020-2024، حيث سيتم تشكيل لجنة الانتخابات والطعون وتحديد الموعد الزمني لعقد الانتخابات بما يتناسب مع لائحة النظام الأساسي للاتحاد ووفق جدول زمني سيتم الإعلان عنه رسمياً بوجود أعضاء الجمعية العمومية كافة».

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