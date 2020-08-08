الامارات | «الإمارات» يتصدر ترتيب الفرق في «طواف بولندا»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فريق الإمارات للدراجات للمحترفين لليوم الثاني على التوالي صدارة الترتيب العام للفرق بطواف بولندا بعد انتهاء المرحلة الثانية التي انطلقت من مدينة أوبلي، وحتى مدينة زابرسي لمسافة 156 كيلومتراً، وانتهت بفوز بطل العالم الدانماركي مادس بيدرسين، من الفريق الأميركي بلقب المرحلة بزمن ثلاث ساعات و26 دقيقة، وثلاث ثوان بعد منافسة مع الألماني أكريمان من الفريق الألماني. وكان دراج فريق الإمارات، البلجيكي ياسبر فليبسين حل ثامناً، وتصدر بالقميص الأخضر للنقاط بعد حصوله على 30 نقطة في اليوم الثاني من الطواف. ويسدل الستار على الطواف غداً بالمرحلة الأخيرة، ويتطلع فريق الإمارات إلى الدفاع عن صدارته حتى نهاية السباق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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