الامارات | الوصل.. أول نادٍ يفتح تدريباته للجمهور بعد «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل.. أول نادٍ يفتح تدريباته للجمهور بعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن حضور عدد من مشجعي «الإمبراطور»، أول من أمس، لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بعدما كانت الشركة قد فتحت أبواب مران «الفهود» لحضور 50 مشجعاً، ليصبح الوصل أول نادٍ في دوري الخليج العربي يفتح أبوابه للجمهور، عقب العودة إلى التدريبات بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى 118 يوماً، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وإيقاف الأنشطة الرياضية في الدولة. ونشرت الشركة، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صوراً لعدد من المشجعين أثناء حضورهم تدريب «الفهود» في استاد الوصل بزعبيل، مبينة أنه تم تنظيم دخول المشجعين، وفقاً للإجراءات الاحترازية، وبالتنسيق مع ضابط أمن المنشأة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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