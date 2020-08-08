الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيردي
ذكرت صحيفة «بيغ نيوز» اليونانية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع الإيطالي دانييل فيردي، لاعب أيك أثينا اليوناني، علماً أن العين كان قد اقترب من ضم اللاعب في شهر يوليو الماضي، قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين.
اشتراط
اشترط لاعب في أحد الأندية الكبيرة بدوري الخليج العربي على إدارة ناديه تمديد عقده لموسم آخر بعد المقبل، رغم أن موسماً آخر لايزال متبقياً في عقده الحالي. وقال إنه بهذا سيشعر بالاستقرار والطمأنينة، وحتى يكون كل تركيزه مع الفريق.
تطعيم
قرّر اتحاد لعبة فردية تأجيل الإعلان عن موعد انطلاق فعاليات الموسم المقبل حتى منتصف أكتوبر أو الأول من نوفمبر المقبلين، وربط ذلك بإمكانية توافر تطعيم ضد فيروس كورونا، ما يتيح له تنظيم بطولات عديدة لتعويض ما فاته في الموسم الماضي.
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