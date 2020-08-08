الامارات | تعثر صفقة الوحدة مع البرازيلي مالديني في اللحظات الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر صفقة الوحدة مع البرازيلي مالديني في اللحظات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية ومنها صحيفة «كولونادو» أن صفقة انتقال لاعب فلامينغو، البرازيلي بابلو مالديني إلى نادي الوحدة، تعثرت في اللحظات الأخيرة، على الرغم من موافقة ناديه. وكان مالديني «20 عاماً»، مرشحاً ليتم قيده في فئة المقيمين، بدلاً من الإسباني غاسبار باناديرو، الذي رحل الشهر الماضي.

ولم تذكر وسائل الإعلام البرازيلية سبب فشل الصفقة رغم تأكيدها سفر اللاعب إلى أبوظبي أخيرا، إلا أن بعض المقربين من مالديني أكدوا أن وكيله بالغ في المطالب المادية الخاصة بعقد اللاعب.

ومنذ أن دخل الوحدة في التفاوض مع فلامينغو، سلطت وسائل الإعلام البرازيلية الضوء على اللاعب الشاب بابلو كارنيرو الملقب بـ(مالديني)، تيمناً بنجم ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، باولو مالديني، الذي يلعب في مركزه نفسه كظهير أيسر، إذ يعد من أهم العناصر الأساسية في فريق تحت 20 سنة في فلامينغو.

من ناحية أخرى، منح مدرب الوحدة، الهولندي، مارك فوتا لاعبيه راحة ليومين في أعقاب انتهاء المعسكر الذي أقامه في أبوظبي لأسبوع، اذ من المقرر أن يعاود الفريق تدريباته غداً.

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ومن المقرر أن يجري لاعبو الوحدة وأعضاء الجهاز الفني مسحة جديدة لفيروس كورونا ضمن الفحوص الدورية للتأكد من سلامتهم، قبل معاودة التدريبات، بحسب ما أكد حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي في «تويتر».

وشهدت التدريبات تركيزاً من قبل الجهاز الفني على الجانب البدني، وذلك لتقييم معدلات اللياقة لدى اللاعبين والعمل على رفعها والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة والصحة البدنية حيث تقام التمارين باستاد آل نهيان ونادي ضباط القوات المسلحة والصالة الرياضية في فندف غراند ميلينيوم الوحدة.

وكيل اللاعب بالغ في المطالب المالية للتوقيع للوحدة.

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