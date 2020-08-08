الامارات | البلوشي: استراتيجية العربي للموسم المقبل تعتمد على الاستقرار الفني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في النادي العربي محمود البلوشي، إن «استراتيجية النادي للموسم المقبل تعتمد على الاستقرار الفني الذي من شأنه الإسهام في تحقيق تطلعات النادي وجمهوره، ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الموسم الماضي للدرجة الأولى». وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق سيقيم معسكراً داخلياً لبدء تحضيرات الموسم المقبل. وأضاف: «اعتمدنا بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب المواطن محمد جلبوت خوض ست مباريات ودية». وعن اللاعبين الأجانب قال: «هناك أربعة لاعبين سيتم اختبارهم، من البرازيل ومن دولة إفريقية». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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