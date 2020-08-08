إكرامي: رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إكرامي الشحات، وحش أفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد المعار في صفوف الأهلي، في الفترة المقبلة.
وأكد إكرامي الشحات، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان»: «رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي».
وتابع: «نصيحتي للاعب هو الاحتراف من أجل التألق وتحقيق مزيد من النجاح، وهي رغبته التي أعلنها سابقا».
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