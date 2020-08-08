شكرا لقرائتكم هاني زادة عن مرتضى منصور: سيفوز في انتخابات الزمالك "وهو قاعد ‏في البيت"‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" بحكم خبرتي داخل نادي الزمالك على مدار 26 ‏عاماً، أقولها عند ثقة أن مرتضى هو الرئيس القادم للنادي أيضاَ".‏ وواصل:"مرتضى هينجح في الرئاسة وهو قاعد بيته"، في إشارة منه إلى ‏قدرة رئيس النادي الأبيض على اكتساح الانتخابات المقبلة.‏ وأنهى تصريحاته مؤكداً أن مظاهرة الحب التي شهدتها الجمعية العمومية ‏الأخيرة في الزمالك وحضور 30 ألف عضو رغم ارتفاع درجات ‏الحرارة وانشار فيروس كورونا، أكبر دليل على حب الأعضاء ‏لمرتضى.‏

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