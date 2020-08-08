شكرا لقرائتكم مهاجم الأهلي يخطط للهروب إلى الدوري التونسي بعد انتهاء عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليا ونجم الأهلي السابق، مفاجأة وتحذير لمسئولي النادي الأهلي بشأن محمود صابر، لاعب منتخب الشباب وموهبة فريق شباب القلعة الحمراء.
وقال ربيع ياسين في تصريحات خاصة تليفزيونية: "محمود صابر موهبة كروية في خط الهجوم وسينتهي عقده مع النادي الأهلي في نهاية الموسم ويحق له الرحيل بنهاية الموسم".
وأتم: "اللاعب تحدث معي وهو يمتلك عدة عروض وأبرزها عرض من نادي تونسي وهو سيرحل بنهاية الموسم".
من ناحية أخرى،كشف ربيع ياسين عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أسامة فيصل، نجم نادي الزمالك الشاب قائلا: "أسامة فيصل كان عقده سينتهي مع الزمالك وكان سيرحل عن صفوف الأبيض مجانا".
وتابع: "قمت بإجراء مكالمة مع إسماعيل يوسف وأكدت له على ضرورة تجديد عقد اللاعب وأنه موهبة كبيرة وطالبته فورا بضم اللاعب لتدريبات الفريق الأول".
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