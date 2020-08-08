شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: أنقذت أسامة فيصل من الرحيل عن الزمالك مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليا ونجم الأهلي السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أسامة فيصل، نجم نادي الزمالك الشاب. Advertisements وقال ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية: "أسامة فيصل كان عقده سينتهي مع الزمالك وكان سيرحل عن صفوف الأبيض مجانا". وتابع: "قمت بإجراء مكالمة مع إسماعيل يوسف وأكدت له على ضرورة تجديد عقد اللاعب وأنه موهبة كبيرة وطالبته فورا بضم اللاعب لتدريبات الفريق الأول".

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