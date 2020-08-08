درويش يفسر : لماذا يلعب الأهلي على ستاد القاهرة رغم تعاقده مع السلام؟

جدة - عمرو شويل

كشف اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أسباب استمرار لعب النادي الأهلي في استاد القاهرة وليس استاد السلام رغم حصول الأهلي على حق انتفاع استاد السلام.

وقال علي درويش في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي والزمالك وقعوا عقد مع استاد القاهرة حتى نهاية الموسم سواء محليا أو إفريقيا ولكن لا ألعب أسباب عدم نقل الأهلي مبارياته إلى استاد السلام"

وتابع: "الأهلي والزمالك لم يخاطبانا لتجديد عقد الملعب في الموسم الجديد".

كما كشف اللواء علي درويش، موقف الحضور الجماهيري في مباريات الأهلي والزمالك في نهائيات دوري أبطال إفريقيا قائلا:: "الاتحاد لإفريقي لكرة القدم كاف قد يسمح لعودة الجماهير في النهائيات بعد استقرار الأوضاع بشأن تفشي فيروس كورونا".

وأضاف: "قد تحضر الجماهير ونحن جاهزون لذلك في أي وقت مع وضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية".