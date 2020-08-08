شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف موعد عودة منافسات القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن عودة منافسات دوري القسم الثاني بداية من يوم 20 أغسطس الجاري.

أكد نائب رئيس اللجنة الخماسية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "بالنسبة للقسم الثاني فإن المسحات الطبية ستبدأ من غد السبت وبعدها ستنطلق المباريات يوم 20 من الشهر الجاري بجانب أنه تم وضع الجدول".

وأكمل: "كما تم اتخاذ القرار بعودة منافسات القسمين الثالث والرابع في ظل قرار الدولة لعودة الحياة الرياضية مرة أخرى".

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واختتم: "سيتم اتخاذ قرار إلغاء الهبوط من عدمه بعد نهاية الموسم؛ وذلك حتى لا يحدث أي تهاون من الفرق".

يذكر أن منافسات بطولة الدوري الممتاز قد عادت مساء أمس الخميس بالمباراة التي جمعت بين الزمالك والمصري وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وكان النشاط الرياضي في مصر قد توقف منذ منتصف مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا قبل أن يتم استئنافه بشكل طبيعي خلال يوليو المنقضي