شكرا لقرائتكم "كاف" يتجه للسماح بحضور جماهيري في نصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، موقف الحضور الجماهيري في مباريات الأهلي والزمالك في نهائيات دوري أبطال إفريقيا. وقال علي درويش في تصريحات تليفزيونية: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قد يسمح لعودة الجماهير في النهائيات بعد استقرار الأوضاع بشأن تفشي فيروس كورونا". وأضاف: "قد تحضر الجماهير ونحن جاهزون لذلك في أي وقت مع وضع في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية". Advertisements وتابع: "نحن جاهزون لاستقبال الجماهير حال موافقة الاتحاد الإفريقي في نهائيات دوري الأبطال على حضور الجماهير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية". وأتم: "٢٥ ألف مشجع هو الحد الأقصى لعدد الجماهير حال موافقة الكاف على حضور الجماهير في دوري الأبطال".

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